Регулярная половая жизнь помогает снизить риск возникновения злокачественных опухолей, рассказал врач-онколог и кандидат медицинских наук Иван Карасев у себя в Instagram. Специалист добавил, что речь идет далеко не обо всех видах раковых опухолей.
Некоторые виды рака зависят от уровня гормонов в организме, пояснил Карасев. Поэтому от них можно защититься, поддерживая стабильный гормональный уровень. В этом-то как раз и помогает налаженная и регулярная половая жизнь, подчеркнул онколог.
У женщин, например, регулярный секс снижает риск возникновения злокачественных опухолей молочных желез. А мужчины таким образом могут дополнительно защититься от рака простаты, добавил медик.
"Среди факторов развития рака предстательной железы выделяются застойные явления, хроническое воспаление, ожирение. Регулярная половая жизнь помогает мужчинам от проблем с весом, вдобавок эякуляция служит эффективной профилактикой застоя", – пояснил Иван Карасев.
Онколог добавил, что рак в целом "не любит" здоровый образ жизни и регулярные физические упражнения. А из рациона, дабы уберечься, лучше исключить жареное мясо и мясные переработанные продукты. В организме при их усвоении выделяется вторичная желчная кислота. Она раздражает толстый кишечник и способствует развитию воспалений, подчеркнул эксперт.
Ранее Карасев рассказал о том, что предшествует раку. По словам онколога, 95% всех онкологических болезней развиваются из предраковых заболеваний. Чаще всего это хронические воспаления.
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