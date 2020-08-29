Плюс 148%. Спрос на ипотеку в Алтайском крае остается рекордно высоким

Жители Алтайского края продолжают массово скупать строящееся жилье, и такая динамика продлится минимум до осени, считают эксперты. Они уверены, что в ажиотаже "виноваты" сразу несколько факторов: льготная ипотека, рост курса иностранных валют и прогнозы о резком повышении цен на квартиры. При этом такой интерес к недвижимости, по оценкам экспертов, сохранится минимум до конца 2020 года.

Виновато море

В июле 2020 года жители Алтайского края оформили 905 ипотечных кредитов на покупку строящихся квартир. Это на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда населению выдали 256 кредитов. Всего же за полгода в регионе оформлено 4 322 займа – это чуть больше, чем за весь 2019 год (3 868 кредитов).

Барнаульские эксперты уверены, что показатели за июль могли быть еще выше, но помешало открытие туристического сезона. С 1 июля "двери" распахнули 67 регионов, в том числе Краснодарский край и Крым. В связи с этим некоторые жители Алтайского края отложили решение жилищного вопроса и "рванули" в отпуск. Небольшое снижение в объемах выданных кредитов риелторы связывают и с тем, что многим покупателям просто не хватило квартир.

"Возможно, количество выданных кредитов было бы еще выше, но в июне и июле было "выбрано" много новостроек от застройщиков, поэтому многие покупатели не нашли подходящие варианты и на пару месяцев отложили покупку", – говорит президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова.

По ее словам, наиболее популярные квартиры у жителей Барнаула – это студии, "однушки" и "двушки". Они на рынке города в дефиците. При этом трехкомнатные квартиры также неплохо "уходят": их чаще всего покупают семьи с детьми. Эксперт отмечает, что "такие покупатели используют материнский капитал, сертификаты".

"Опасный" доллар

Однако не только ипотека с господдержкой стимулирует жителей города покупать квартиры, уверен руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. По его словам, сейчас многие строительные компании запустили свои программы покупки. Также спрос на квартиры подогревают колебания курса валют. Так, например, доллар в августе впервые с марта взлетел до 75 рублей, а евро и вовсе побило годовой рекорд: 27 августа его курс достиг 89 рублей.

"Люди понимают, что сейчас выгодный момент для приобретения недвижимости. С одной стороны, влияет ипотека. С другой – иностранная валюта пошла вверх. Те, у кого есть сбережения в рублях, вкладывают в недвижимость. Это дает возможность сохранить и даже увеличить прибыль. Еще одна тенденция – активно растут цены на недвижимость, особенно на "первичку". Сейчас в Барнауле средняя цена составляет 45-50 тысяч рублей за квадратный метр, но анонсируется, что она может увеличиться до 70-80 тысяч рублей. Люди видят это и активно вкладывают в жилье", – говорит Никитеев.

Эксперты уверены, что повышенный спрос на новостройки и ипотеку сохранится минимум до конца года. Правительство страны заявило, что 1 ноября программа с господдержкой под 6,5% будет закрыта, продлевать ее на 2021 год никто не планирует.

Но даже если Минфин сдержит обещание и закроет программу, то ипотечные ставки и без нее будут рекордно низкими. Дело в том, что сейчас ключевая ставка Центробанка (именно она определяет проценты по ипотеке в кредитных организациях), составляет 4,25%. Это рекордно низкий показатель, который ЦБ планирует удерживать до выхода страны из кризиса.

Цифра

В июле, по информации Центробанка, средняя ставка по ипотеке на новостройки в Алтайском крае составила 5,99%, а на "вторичку" – 7,34%.