Алтайский налоговик похитил 4 млн и пытался подставить коллег

Прокуратура Рубцовска направила в суд уголовное дело против бывшего налогового инспектора отдела камеральных проверок МИФНС России №12 по Алтайскому краю.
Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуру в период с 2011 по 2012 год чиновник похитил у государства свыше 4 млн рублей путем незаконного получения налогового вычета.
"По версии следствия, должностное лицо налогового органа, используя служебное положение, воспользовавшись правом налогового вычета от имени ряда граждан, предоставил в налоговый орган заведомо ложные сведения о фактах приобретения недвижимости, после чего со служебных компьютеров сотрудников инспекции используя пароли последних, неправомерно внес недостоверные сведения в программное обеспечение, по результатам чего денежные средства в виде налогового вычета поступали на ранее подысканные банковские карты третьих лиц", – уточнили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности, правоохранители сумели доказать 27 преступных эпизодов. Госслужащему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. На его имущество общей стоимостью 900 тысяч рублей наложен арест. Бывшему налоговику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Комментарии
Стамбул - город контрастов. .- тема лекции.
Что охраняем то имеем.