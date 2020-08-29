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Спецназовцы отметили праздник возложением цветов в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
29 августа празднуют День подразделений специального назначения в структурах МВД

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Барнауле прошло мероприятие, приуроченное ко Дню подразделений специального назначения в структурах МВД. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников сделал снимки с торжества, в котором приняли участие несколько десятков человек.  

Они возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, который расположен на территории "Дома афганцев" в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского.

Как ранее писал amic.ru, 6 февраля 2018 года в здании случился пожар. В нем погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Огонь также уничтожил второй этаж здания и крышу. Сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы.

Представители краевых властей так и не смогли выяснить причину пожара, однако выделили на реставрацию 1,2 млн рублей. Объект восстановили, и сейчас в нем по-прежнему находится музей военной истории. 

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Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

29.08.2020 13:26
Вопрос

Масляный режим говорите?

29.08.2020 13:48
Правда

Где, когда и кого победили эти пузатые мужики?
В 90-е массово переходили в банды, которые вели по всей стране Первую гибридно-бандитскую войну, терроризируя население и разрушая экономику страны.
Теперь уже точно известно, что банды руководились из единого центра агентурой и резидентурой западных спецслужб. У них даже был свой особый язык, чтобы идентифицировать друг друга и общаться между собой. Они складывали пальцы в особые масонские знаки и вели переговоры на языке жестов типа языка глухонемых.
Отсюда и выражение: "Пальцы гнуть".
Сейчас вся эта продажная братия тупо обслуживает олигархат, назначенный западом по итогам той войны.
Фактически, они стоят на страже разграбления и разрушения собственной страны изнутри, выполняя роль гибридных оккупационных полицаев, палачей народа своего.

29.08.2020 14:32
Гость

Ужо мудрёно высказано ! А то что в Мэрии города Барнаула предвзято относятся к военным морякам , это общеизвестно ! Видать в карман чиновникам мэрии ничего с этого праздника ВМФ ничего перепало !

29.08.2020 14:37
- гость -

Почему без масок? И где ментос из кустов?

29.08.2020 14:38
- гость -

А что, так можно было?))

29.08.2020 14:44
- гость -

капец, кто во флектарне, кто во мтр, то во тропентарне...

29.08.2020 15:13
гость

Там вроде про Афганистан музей-то. Теперь МВД?

29.08.2020 15:19
- гость -

Вертухаи что делают у здания афганцев ???

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