Спецназовцы отметили праздник возложением цветов в Барнауле. Фото

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
В Барнауле прошло мероприятие, приуроченное ко Дню подразделений специального назначения в структурах МВД. Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников сделал снимки с торжества, в котором приняли участие несколько десятков человек.
Они возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, который расположен на территории "Дома афганцев" в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского.
Как ранее писал amic.ru, 6 февраля 2018 года в здании случился пожар. В нем погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Огонь также уничтожил второй этаж здания и крышу. Сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы.
Представители краевых властей так и не смогли выяснить причину пожара, однако выделили на реставрацию 1,2 млн рублей. Объект восстановили, и сейчас в нем по-прежнему находится музей военной истории.
Комментарии
Масляный режим говорите?
Где, когда и кого победили эти пузатые мужики?
В 90-е массово переходили в банды, которые вели по всей стране Первую гибридно-бандитскую войну, терроризируя население и разрушая экономику страны.
Теперь уже точно известно, что банды руководились из единого центра агентурой и резидентурой западных спецслужб. У них даже был свой особый язык, чтобы идентифицировать друг друга и общаться между собой. Они складывали пальцы в особые масонские знаки и вели переговоры на языке жестов типа языка глухонемых.
Отсюда и выражение: "Пальцы гнуть".
Сейчас вся эта продажная братия тупо обслуживает олигархат, назначенный западом по итогам той войны.
Фактически, они стоят на страже разграбления и разрушения собственной страны изнутри, выполняя роль гибридных оккупационных полицаев, палачей народа своего.
Ужо мудрёно высказано ! А то что в Мэрии города Барнаула предвзято относятся к военным морякам , это общеизвестно ! Видать в карман чиновникам мэрии ничего с этого праздника ВМФ ничего перепало !
Почему без масок? И где ментос из кустов?
А что, так можно было?))
капец, кто во флектарне, кто во мтр, то во тропентарне...
Там вроде про Афганистан музей-то. Теперь МВД?
Вертухаи что делают у здания афганцев ???