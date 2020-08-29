Павел Деревянко снимется в фильме о подростках на Алтае

Известный российский актер Павел Деревянко исполнит одну из главных ролей в фильме Анара Аббасова "Золотые каникулы". Как пишет портал kino-teatr.ru, режиссер рассказал об этом на питчинге детского кино в Минкультуры.
Картина повествует о 14-летних подростках, провалившихся в старый грот во время экскурсии по горам Алтая, и нашли там скелет с письмом, в котором раскрывается местонахождение клада с золотом адмирала Александра Колчака.
"Ссорясь и мирясь, заходя в тупик и находя решение, герои идут по следу золота, – анонсирует портал сюжет картины. – На этом пути они изведают множество приключений и испытаний, встретят новых друзей и старых врагов и в конце концов добьются своей цели. Правда, не совсем так, как хотелось".
Известно, что в съемках примет участие житель Алтая Амаду Мамадаков. Кроме того, предложения сыграть роли получили Константин Хабенский и Светлана Ходченкова. С ними ведутся переговоры.
По словам Анара Аббасова, бюджет фильма составляет 77 млн рублей. Создатели кинокартины надеются на софинансирование от Министерства культуры в размере 50 млн рублей.
Комментарии