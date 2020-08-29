Троллейбус сбил юную велосипедистку в Алтайском крае

Водитель троллейбуса 29 августа сбил 17-летнюю велосипедистку в Рубцовске, сообщает портал "вРубцовске.ру".
В городском отделении Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла рядом с домом № 13 на улице Дзержинского.
По информации правоохранителей, девушка на велосипеде попыталась пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
Водитель общественного транспорта не успел остановить троллейбус и совершил наезд на невнимательную горожанку.
Пострадавшую осмотрели медики. Госпитализация ей не потребовалась.
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