Гаражный кооператив рядом со школой загорелся в Барнауле

Пожар на территории гаражного кооператива произошел в краевой столице 29 августа, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Возгорание произошло в одном из заброшенных гаражей на улице Бабуркина рядом со школой №122.
Местные жители утверждают, что подростки подожгли мусор и скрылись с места происшествия. Для ликвидации горения прибыли пожарные.
Как рассказывают барнаульцы, огромный столб дыма видно издалека.
Комментарии
С каких пор школа с папанинцев на бабуркина переехала?