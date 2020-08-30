Соцсети: подвал детского сада затопило нечистотами в Алтайском крае

Подвал детского сада № 40 в Бийске затопило нечистотами из канализации. Об этом анонимно сообщил местный житель в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, происшествие скрыли от родителей, но на время устранения зловонной жидкости дошкольное учреждение закрыли, объяснив это санитарной обработкой.
"Родителям воспитанников ничего об этом не сказали, просто закрыли на несколько дней учреждение, якобы на обычную санобработку, – утверждает бийчанин. – Вычерпывать все это заставили работников садика".
Одна из матерей подтвердила, что детсад действительно временно закрывали. По ее словам, родителям пообещали, что будут принимать детей с понедельника.
Начальник пресс-службы городской администрации Павел Сидоренко прокомментировал ситуацию "Бийскому рабочему".
По его словам, если информация подтвердится, детский сад не откроют до проведения дезинфекции, "причем достаточно жесткой, со всеми необходимыми средствами и соблюдением всех требований".
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