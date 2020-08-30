"Такую фигню вижу впервые". Шубенков раскритиковал допинг-офицеров на Кубке России

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл Кубок России в беге на 110 метров с барьерами. Соревнования состоялись в Брянске. После забега барьерист раскритиковал действия работников антидопинговой организации РУСАДА, сообщает "Матч ТВ".
По словам спортсмена, допинг-офицеры заставили его сдать тест после предварительных забегов – чуть больше чем за час до финала. Из-за этого Шубенкову не удалось выделить нужное количество времени на отдых и разминку.
"Я начал очень сильно заводиться и взбесился, но, видя это, офицеры продолжили спорить и как будто даже получали от этого удовольствие, что меня очень сильно завело и обидело. Дальнейшие соревнования удовольствия мне уже не приносили. Сдаю допинг-контроли уже 13 лет, но вот такую фигню вижу впервые вообще – чтобы ко мне подошли после предварительных забегов, до того как соревнования закончились", – сказал Шубенков.
Отметим, что дистанцию в 110 метров барьерист преодолел за 13,39 секунды. Второе место в состязании занял Константин Шабанов (13,88 секунды), а третье – Филипп Шабанов (14,07). Для Шубенкова это был первый старт в 2020 году.
29-летний Сергей Шубенков является чемпионом мира 2015 года, чемпионом Европы 2012 и 2014 годов, а также победителем Бриллиантовой лиги 2017 и 2018 годов.
Комментарии
Серёге не угодишь
То жопа холодная, то титьки маленькие ...
Мы этого им не забудем. Мы им этого не простим.