Жители Алтайского края пожаловались на загрязнение уникального озера

vk.com/incident_rubtsovsk
Вредные вещества могли попасть в популярное у туристов озеро Горькое-Перешеечное, расположенное в Егорьевском районе Алтайского края. Об этом пишет паблик "Инцидент Рубцовск".
По словам очевидцев, на водоеме уже несколько дней стоит едкий запах краски, а весь берег усеян мертвой рыбой.
В комментариях местные жители отмечают, что проблемы с запахом начались еще месяц назад, когда озеро решили почистить от водорослей.
Озеро Горькое-Перешеечное славится своим месторождением лечебных грязей, которые используют для лечения заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, системы пищеварения и других.
Площадь водоема составляет 45 км², он окружен сосновым лесом, а с севера в него впадает река Соловьиха. На берегу озера находятся базы отдыха.
Комментарии
Вот задержить всем выплаты в ОМС месяца на три, пулей прилетать скорая будет и участковый зашевелется, а то полгода зарплату получают сидя дома на жопе