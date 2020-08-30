В Бийске устранили аварию, при которой затопило подвал нового детсада

Аварийную ситуацию в подвале бийского детского сада № 40, при которой помещение затопило нечистотами, оперативно устранили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"28 августа силами Центра гигиены и эпидемиологии были проведены работы по дезинфекции подвального помещения, отвечающие всем необходимым в таких случаях требованиям", – говорится в сообщении.
Чиновники также заверили, что ни администрация учреждения, ни руководство города "ни в коем случае не допустят угрозы жизни и здоровью детей". В понедельник детсад продолжит работать в нормальном режиме.
Также работники администрации города приложили к записи фотографию, на которой изображен подвал после ликвидации последствий инцидента.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что помещение подвала детского сада № 40 в Бийске затопило нечистотами. Очевидцы утверждали, что происшествие скрыли от родителей, но на время устранения зловонной жидкости дошкольное учреждение закрыли, объяснив это санитарной обработкой.
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