В Алтайском крае украли оборудование для деревообработки на 600 тысяч рублей

В одном из сел Тальменского района директор леспромхоза обратился в полицию. Он обнаружил, что из цеха предприятия неизвестные похитили оборудование для обработки древесины на сумму около 600 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, во время расследования полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых односельчан, ранее не судимые. в течение нескольких дней они выносили имущество предприятия из цеха, производство в котором остановилось около года назад.
"Среди похищенного заявлено: девять двигателей, семь редукторов от деревообрабатывающего станка, пилы — около 15 штук и другое. Часть похищенного подозреваемые успели сбыть, а часть сотрудники полиции изъяли и передали законному владельцу", — говорится в сообщении.
В отношении злоумышленников правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
эти люди лес спасли от уничтожения....
В таких случаях самое паршивое, как правило, то, что берут редуктор стоимостью несколько десятков тысяч рублей и сдают в металлолом за пару бутылок. руки бы обрубать...
и этими руками да по морде.