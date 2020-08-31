Известного блогера Егора Жукова избили возле дома

Известного российского блогера Егора Жукова избили возле собственного дома. На него напали два человека, которые передвигались на самокатах. После избиения они скрылись. Об этом его представители сообщили в Instagram.
"Сейчас Егор находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи, – уточнил несколько часов назад пресс-секретарь пострадавшего Стас Топорков. – Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем".
Блогера направили в больницу. Там ему планируют сделать МРТ головного мозга.
Как ранее писал amic.ru, 6 декабря 2019 года суд вынес приговор Егору Жукову, которого обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности. Прокуратура просила посадить его на четыре года, но суд дал ему условный срок. Блогер получил запрет на администрирование сайта в течение двух лет.
Егора Жукова арестовали 2 августа по обвинению в организации массовых беспорядков (статья 212 УК РФ) во время акции 27 июля 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму (так называемое "московское дело").
Жуков месяц отсидел в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. По первой версии следствия, молодой человек мог направлять толпу во время шествия в центре города. Как заявлял адвокат Илья Новиков, следствие в итоге признало, что на видео, которое легло в основу первого обвинения Жукова, был не он.
3 сентября уголовное дело прекратили, но тут же завели новое – блогера обвинили в публичных призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ). На этот раз поводом для заведения уголовного дела стали видеоролики, опубликованные на личном канале Жукова в YouTube с аудиторией более 150 тысяч человек. Прокуратура посчитала, что в некоторых из них блогер призывает к ненасильственным протестам, а Росфинмониторинг включил Егора Жукова в список причастных к экстремизму.
Комментарии
Родне Навального впору задуматься. Похоже, хозяева ставят на нём жирный крест и выдвигают на его место друго "мученика за правду", который должен всё-таки заставить Европу отказаться от "тоталитарного" российского газа, и живой Лёша в такой ситуации хозяевам не нужен. Кстати, уголовную статью за заведомо ложный донос никто не отменял.
Пропутинская уголовная шпана уверена в своей безнаказанности - им можно очернять, избивать, убивать лучших людей страны, наказание не последует...
Известного блогера Егора Жукова
это кто?
31.08.2020 09:00
- гость
Тоесть этот терпила по вашему законопослушный, просто отсрочка сработала, дали бы не условно давно бы уже вел блоги с курятника
"Там ему планируют сделать МРТ головного мозга"
Как можно сделать МРТ того, чего нет?
известного в очень узких кругах
31.08.2020 09:00
- гость -
А кто его лучшим человеком страны назначил? Ты что ли? А ты кто такой?
ФСОшники на самокатах, забавно
31.08.2020 09:11
- гость -
Какие ФСОшники? Такого великого человека могут избить только лично Путин с Бортниковым на самокатах.