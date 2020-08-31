Стало известно, когда установят буквы "Барнаул орденоносный"

Фото: barnaul.org
Глава столицы Алтайского края Вячеслав Франк рассказал о сроках восстановления знаменитых букв "Барнаул орденоносный", которые демонтировали в 2017 году. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Франк посетил МБУ "Автодорстрой", где хранятся демонтированные буквы, и согласился с выводами экспертов, что восстановлению они не подлежат. Поэтому будут изготовлены новые, которые сохранят стилистику прежних.
"Мы планируем воссоздать надпись "Барнаул – орденоносный" и Орден Октябрьской Революции с применением современных материалов и технологий, – уточнил глава города. – Что касается ее размещения, то мы хотим дать возможность жителям предложить несколько мест в городе, а потом путем голосования всем вместе его выбрать. Важно сохранить идентичность надписи".
Эскизы и проект подготовят уже после того, как барнаульцы выберут место размещения букв и ордена. По словам мэра, смонтируют конструкцию через год – ко Дню города.
Металлоконструкцию "Барнаул орденоносный" установили на жилом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в 1980 году. Время выбрали не случайно – в 1980-м краевая столица отмечала 250-летний юбилей с даты основания города.
С тех пор "Барнаул орденоносный" прочно засел в сознании горожан как один из символов краевой столицы. Эти буквы отражены на огромном количестве фотографий и открыток с видами города, пережив и позднесоветский период, и 90-е, и "нулевые".
Буквы демонтировали в ноябре 2017 года. В администрации Барнаула объяснили решение тем, что конструкцию признали аварийной и угрожающей жизни и здоровью горожан.
Комментарии
Так Фунтик и заводы восстановит
нет, только буквы((
Хорош жить химерами прошлого! Юра, я знал тебя как прогрессивного человека. Не подыгрывай этим ретроградам.
А какая надпись была на доме возле кинотеатра "Мир" на пр.Красноармейском, 118?
Прям на администрации края и написать