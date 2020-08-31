Двухэтажное здание сгорело в Барнауле

Пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании по адресу ул. 1-я Западная, 49а, произошел 31 августа в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Информация о возгорании поступила в 5:34. К моменту прибытия первого подразделения пожарных огонь охватил объект на площади 250 квадратных метров и угрожал перекинуться на соседние строения.
В тушении задействовали 40 человек и 10 единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 6:14, а полностью ликвидировать – в 6:25.
Огнем повреждены кровля, стены и перекрытия. Произошло частичное обрушение крыши. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Точный вердикт вынесут по итогам экспертизы.
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