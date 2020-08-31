Лучшего водителя троллейбуса выберут в Алтайском крае

Краевые соревнования "Лучший водитель троллейбуса" пройдут в Рубцовске 2 и 3 сентября. Мероприятие состоится на базе местного троллейбусного предприятия.
Заявки на участие подали 10 конкурсантов. Им предстоит пройти четыре этапа: теоретические вопросы, проверку знаний ПДД, приемку троллейбуса перед выездом на линию, демонстрацию водительских навыков.
Как сообщают в краевом управлении по труду и занятости населения, победитель и призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получат дипломы губернатора и денежные премии – 70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Церемония награждения состоится 22 октября в Барнауле в концертном зале "Сибирь".
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