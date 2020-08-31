Прокуратура Барнаула назвала виновного в разрушении новых дорог

Прокуратура Барнаула пришла к выводу, что недавно отремонтированные барнаульские дороги разрушаются из-за большегрузов с песком, которые беспрепятственно передвигаются по городу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители уточнили, что добыча песка ведется в барнаульских поселках Ильича и Затон.
"После погрузки в автотранспорт песок перевозят на предприятия и строительные площадки города, в том числе по дорогам, недавно отремонтированным в рамках исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", что не обеспечивает сохранность автомобильных дорог в связи с движением грузового автотранспорта с превышением допустимой нагрузки", – пояснили в прокуратуре.
В связи с этим в мэрию краевой столицы направлено представление на имя главы Вячеслава Франка. Его призывают принять меры по размещению комплекса весогабаритного контроля, который позволит следить за тем, чтобы перевозчики соблюдали требования законодательства и не разрушали дороги Барнаула.
Комментарии
а,, может, дороги не очень безопасные и качественные получаются?!