Это вам не голуби. В Заринске жильцы многоэтажки покормили с балкона коршунов. Видео

В Заринске местные жители покормили коршунов на высоте девятого этажа, сообщает газета "Наш город Заринск".
Мужчина, живущий на улице Строителей, 24, решил проверить реакцию крылатых хищников на выброшенную с балкона колбасу. Коршуны быстро собрались вокруг места кормежки и начали "нырять" за кусками еды под восхищенные возгласы горожан.
Комментаторы при этом не разделили радости. Некоторые из них напомнили, что прикормленные в городских дворах хищные птицы могут напасть на детей, а у одного из щедрых пользователей соцсетей коршун однажды унес котенка, перепутав его с куском мяса. "Это не голубей покормить", – говорится в одном из комментариев.
Комментарии
Кто пострадал? Нет таких, нечего возмущаться.
Неее,ребятёнка не унесёт. Толстые они нынче.
Не оскудеет рука дающего...
Неплохо, если такой поселится рядом с домом, голубей хоть разгонит.