Давай, до свидания! Последний день лета в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Чтоб оно за мною мчалось, за мною вслед", – поет нам Алла Пугачева. На календаре 31 августа, а значит, летняя пора подходит к концу. Но это не повод грустить, погода в Алтайском крае на календарь не смотрит и, по прогнозам, будет "давать жару" еще в сентябре. Барнаульцы тоже еще не готовы расстаться с теплыми деньками, рассекая по столичным улицам в легких платьях и гуляя допоздна. Однако то тут, то там в городе на деревьях начали появляться первые желтые листья, а на душе уже тоска по ушедшему лету.
Предосенний Барнаул в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
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