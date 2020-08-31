Торговля в Алтайском крае практически не заметила пандемию

Алтайский край вошел в лидирующую группу регионов России, розничная торговля которых понесла наименьшие потери в период пандемии, сообщает РИА "Новости". Примечательно, что шесть субъектов РФ сумели даже нарастить оборот товаров.
Это Томская (+2,3%), Ленинградская (+2,1%) и Тверская (+1,4%) области, Чукотский автономный округ (+0,8%), а также Рязанская (+0,8%) и Сахалинская (+0,4%) области.
Сильнее всего падение розницы ощутили в республиках Саха (-15,8%), Карачаево-Черкесия (-14,7%), Дагестан (-14,4%), Кабардино-Балкария (-14%) и Северная Осетия (-13,8%).
Алтайский край оказался на 13-м месте. Оборот розничной торговли упал на 0,9%, достигнув 70,5 тысячи рублей на одного жителя.
В среднем по России падение розницы составило 6,4%.
Комментарии
Это по хавчику только в +
Вновь домыслы, всегда казались излишне большими.