Блогер Настя Ивлеева на спор выложила фото в мини-бикини на своей странице в Instagram и собрала более полумиллиона лайков менее чем за сутки.
Пари ведущая "Орла и решки" заключила с TikTok-блогером Диной Саевой. На снимке Настя предстала в черном мини-бикини и продемонстрировала стройное подтянутое тело.
Ивлеева призналась, что подобные фото она выставляет довольно редко и подобный снимок для нее сразу "полнейший 18+". "Я даже руки тут, видите, к грудям прижала, чтобы хоть немного... (грудь, – прим. amic.ru) выдавить", – написала блогер.
Фанаты телеведущей пришли в восторг от публикации, хотя многие признались, что подобная откровенность Ивлеевой стала для них полной неожиданностью.
Комментарии
"Полнейший 18+" (с) amic.ru. я на порно сайт зашел что ли?