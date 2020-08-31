Барнаульцы пожаловались на кишащую тараканами аллею

Аллея на улице Георгия Исакова вызвала негодование барнаульцев из-за огромного количества тараканов, которые выползают неизвестно откуда в вечернее время.
"Ответственных за порядок на аллее просим обратить внимание на проблему и решить ее", — обращается автор поста в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Мнения горожан по этому поводу разделились. Некоторые из комментаторов согласились с девушкой, которая потребовала избавиться от насекомых, в то время как другие не увидели в этом никакой проблемы.
Нашлись и те, кто подвергнул сомнению утверждение, что на записи действительно тараканы, так как они предпочитают помещения, а не открытый воздух.
Развеять эти сомнения с помощью видео не удается, так как съемка велась на расстоянии и разглядеть особенности насекомых на ней практически невозможно.
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