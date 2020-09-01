Новый автобусный маршрут до поселка Новомихайловка запускают в Барнауле

С 1 сентября в Барнауле начнет работать новый автобусный маршрут №150, который проляжет от поселка Новомихайловка до ЛДП "Урожайный", сообщает пресс-центр мэрии.
Новое направление призвано улучшить транспортное обслуживание Новомихайловки. Как рассказали в городском комитете по дорожному хозяйству и связи, всего на маршрут выйдут два микроавтобуса.
Общественный транспорт направился по следующей схеме: улица Центральная (п. Новомихайловка) – Павловский тракт – Солнечная Поляна – Энтузиастов – Георгиева – Павловский тракт – п. Новомихайловка.
Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле досрочно завершили ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Попова и Власихинской. Изначально движение автомобилей планировали возобновить только 2 сентября, однако благодаря ускоренному завершению работу сквозной проезд через перекресток уже разрешен.
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