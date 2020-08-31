В Бийске муж пьяной сотрудницы магазина ударил покупателя ножом в грудь

В Бийске пьяная администратор магазина с мужем напали на покупателя за то, что он пришел в заведение за полчаса до закрытия, сообщает Telegram-канал "Подъем".
Как рассказал пострадавший, в 22:30 он пришел в магазин "Аникс", где столкнулся с невменяемым персоналом в алкогольном опьянении. Администратор попыталась с матом выпроводить покупателя из магазина, хотя тот закрывается только в 23:00.
В результате конфликта пьяный муж сотрудницы достал нож, накинулся на мужчину и ударил его в грудь, нанеся колотое ранение.
"Повезло, что я в последний момент успел выставить руку и нож дальше не зашёл, я его за кисть успел остановить. Сейчас лежу в больнице", – говорит пострадавший.
Мужчина пока не знает, возбуждено ли уголовное дело по факту нападения.
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