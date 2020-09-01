Горячую линию по COVID-19 откроют для родителей алтайских школьников

Со 2 по 4 сентября в Алтайском крае будет функционировать горячая линия для родителей школьников и педагогов по вопросам организации учебного процесса в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
Как уточнили в пресс-службе региональной Общественной палаты, задать вопросы, связанные с профилактикой коронавируса в образовательных учреждениях или пожаловаться на нарушения требований Роспотребнадзора, можно с 15:00 по 17:00. Для этого необходимо позвонить по телефону 8-929-393-89-59.
"В школах, гимназиях и колледжах должны соблюдаться требования Роспотребнадзора, в частности, осуществляться обязательная термометрия, должны быть установлены дозаторы со средствами для обработки рук и обеззараживающие лампы, — уточнили в Общественной палате. — Помимо этого сотрудники школы должны в соответствии с утвержденным расписанием дезинфицировать поверхности в классах, перила лестниц, подоконники в кабинетах и коридорах".
При этом никакого сбора средств с родителей на профилактику коронавирусной инфекции не предусмотрено, подчеркивают общественники. Если это правило не соблюдается, следует сообщить на горячую линию.
Комментарии
А кто зарплату будет платить работникам этих линий? Правильно, в бюджете денег столько, что можно новых нахлебников плодить