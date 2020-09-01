Жители алтайского села руками собирают полуживую рыбу на одном из местных озер

Жительница села Новоегорьевского в социальных сетях рассказала о "непонятной экологической обстановке" на местном озере. По ее словам, люди вышли на "рыбный промысел" и руками ловят добычу.
Как сообщила женщина в сообществе "Инцидент Рубцовск", рыба в озере "полуживая" и собирают ее голыми руками. Что стало причиной такого поведения рыбы, неизвестно.
Местная жительница предупредила жителей Рубцовска о том, что пойманная в Новоегорьевском рыба вполне может отправиться на продажу в город, поэтому людям стоит быть внимательными при совершении покупок на рынке.
Ранее amic.ru писал о том, что Минприроды проверит состояние озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. Люди сообщили о загрязнении водоема.
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