Вокалист группы Little Big Илья Прусикин и его супруга – певица Ирина Смелая – объявили о разводе. Музыкант с женой объяснили, что к такому решению пара шла долго, а причиной этого стали накопившиеся проблемы в семье.
Супруги заявили, что считают развод лучшим вариантом для ребенка, потому что жить вместе им стало тяжело и они переживали, что этот негатив плохо скажется на психике малыша.
"Мы наконец-то поговорили, разобрались во всем и остались друзьями", – сообщил Прусикин.
Тем временем травле в соцсетях подверглась солистка Little Big Софья Таюрская. Именно ее фанаты считают "виновницей" случившегося. Как пишет портал "Петербургский дневник", певица уже удалила несколько агрессивных комментариев у себя на странице.
Однако не все поклонники группы настроены агрессивно и не считают Таюрскую виноватой в разводе.
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