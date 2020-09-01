Дмитрий Губерниев станет спикером форума "АТР" в Алтайском крае

На молодежном форуме "Алтай. Территория Развития" (АТР) для участников организуют более десяти виртуальных площадок. Об этом во время онлайн-брифинга 1 сентября рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.
"Форум пройдет 12-13 сентября в дистанционном режиме. Будут организованы 12 виртуальных комнат. На форуме будет несколько образовательных площадок, в том числе по направлению тренд-менеджмента, кадрового резерва. На форум зарегистрировались около 2 тыс. участников, но после отбора их останется около 1,5 тыс. человек – наша традиционная цифра", – уточнила Четошникова.
По ее словам, дистанционный формат форума расширяет возможности организаторов, а в числе спикеров выступит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и многие другие.
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