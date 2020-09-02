Шукшинский фестиваль 2020. А где смотреть? А что показывают? А кто-то приехал?

Шукшинский кинофестиваль в Барнауле пройдет с 2 по 5 сентября. В этом году из-за коронавируса его проведут в необычном формате: фильмы покажут под открытым небом. Приедет ли кто-то на фестиваль из гостей, а также где можно посмотреть киноленты – в обзоре amic.ru.
А почему фестиваль вообще не отменили?
Так и хотели, но в итоге оргкомитет не стал переносить главное культурное событие края на следующий год, а перенес на осень, когда снимут все ограничения. Однако организаторы решили отказаться от "красных ковровых дорожек", известных гостей и большого концерта на горе Пикет в Сростках. Артисты и создатели фильмов будут выходить на связь через интернет.
И какие фильмы покажут?
В конкурсную программу вошло восемь картин: "Я свободен", "Седьмой пробег по контуру земного шара", "Отряд Таганок", "Залиния", "Куратор", "Калашников", "Нет Бога, кроме меня", "Смотри как я".
Жюри Шукшинского кинофестиваля в этом году возглавляет ответственный секретарь Союза кинематографистов Михаил Калинин. Члены жюри будут работать дистанционно, однако один из них – наш земляк, режиссер, продюсер, сценарист Евгений Бедарев (с ним у нас выходила в марте программа "Переговорка", советуем посмотреть) – планирует приехать на Алтай во время проведения кинофестиваля. Также в жюри лауреат престижных российских и международных кинофестивалей Алишер Хамидходжаев, председатель алтайского отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов, режиссер, продюсер, руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин.
А где смотреть? Ведь кинотеатры закрыты
Фестиваль стартует 2 сентября. Открытие состоится в краевой библиотеке им. Шишкова.
Показы фильмов – участников конкурсной программы состоятся на трех открытых площадках Барнаула: парк "Барнаульская крепость", парк Алексея Смертина и ГМИЛИКА. Посетить мероприятие можно по бесплатным пригласительным, которые будут выдавать на входе. Максимальное число зрителей – 50 человек. Всех просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Имена победителей будут названы 5 сентября. В 17 часов участники кинофестиваля выйдут на прямую связь с Барнаулом.
Посмотреть расписание фильмов можно по ссылке.
Комментарии
'Штрихи к портрету' Сибиряков
(к 90-летию В.М.Шукшина)
Экскурс по рассказам
'Сельские жители' - это 'Светлые души'. Потому-то я и 'Выбираю деревню на жительство', где даже имея денег в кармане в сумме 'Ноль-ноль целых', но чистое и доброе 'Внутреннее содержание', можно надеяться на то, что 'Земляки', а они ведь не 'Чужие' совсем, всегда помогут и согреют в 'Далёкие зимние вечера', пригласив к себе в гости и скажут тебе запросто:
- У человека всегда должна быть 'Крыша над головой', а иначе как же! Должна быть нормальная крыша, нормального дома, а не просто, чтобы переспать абы как 'Ночью в бойлерной'.
А потом заведут за чашкой крепкого душистого травяного чая 'Беседы при ясной луне', потому что они - люди, а не 'Волки' какие-нибудь! И не 'Демагоги' они, хотя и 'Критики' всего происходящего отменные. А вот 'Думы' у них завсегда о родной землице-кормилице, да о Родине, от того и 'Крепкий мужик' у нас на Алтае, закалённый! И 'Мнение' на жизнь он имеет своё и рассуждение, а не просто так: 'Верую!' и всё тут! А уж коли держат они у себя дома 'Змеиный яд', так только для лечения суставов да хвори разной.
И если, вдруг, ни с того ни с сего будет 'Дождь на заре' - сибиряки тебя из дома не отпустят, сказав вслед:
- Иди себе далее, 'Залётный'!
А оставят в доме непогоду переждать. А чтобы не скучно было непогоду пережидать-то, они зачитают какое-нибудь 'Письмо', что написал совсем незнакомый тебе чей-то там 'Свояк Сергей Сергеевич'. А потом они, уже с простотой душевной, расскажут давно уже всем известную загадку про то 'Как мужик переправлял через реку волка, козу и капусту', смеясь и радуясь при этом, как будто эта история про них и была написана.
А если завернёт к ним какой-нибудь 'Начальник' 'Приезжий': ну, допустим, новоявленный да молодой, 'Генерал Малафейкин'. Так они вначале выслушают его внимательно, подивятся на речи его длинные да на 'Ораторский приём', послушают разные байки про 'Космос, нервную систему и шмат сала', да про 'Мечты' вселенские, ну и спросят потом этого лектора со