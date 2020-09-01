Сухо и жарко будет в Алтайском крае в ближайшие дни

ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает о том, что 2 и 3 сентября в некоторых районах региона ожидается повышенный уровень пожароопасности. В Кулундинском, Ключевском районах и городе Славгороде прогнозируют 4 класс горимости.
Из-за неблагоприятного прогноза возможно увеличение числа бытовых, лесных и степных пожаров. В МЧС напоминают, во избежание материальных потерь от огненной стихии в условиях сухой и жаркой погоды:
– не сжигайте мусор и сухую траву и пресекайте подобные действия других лиц;
– выезжая на отдых, не разводите костры;
– не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
– не позволяйте детям играть с огнем.
Комментарии