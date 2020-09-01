Врачи обеспокоены ростом детской наркомании в Алтайском крае

В последнее время статистика по заболеваемости наркоманией сдвигается в сторону несовершеннолетних детей. Об этом рассказали в специалисты в беседе с "МК на Алтае".
По официальным данным, диагноз "наркомания" поставили нескольким сотням детей. В наркодиспансере находятся дети в возрасте 9, 14 и 16 лет. Одна из пациенток проходит лечение уже во второй раз. В течении года она употребляла синтетический наркотик, который попробовала вместе с компанией из школы.
Эксперты отмечают, что употребление наркотиков подростками очень распространено. Причины очень просты — плохая компания, употребление алкоголя, которое перетекает в увлечение наркотическими веществами.
Врачи наркодиспансера призвали родителей лучше следить за своими детьми.
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