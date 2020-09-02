Жительница Барнаула задолжала по алиментам 800 тысяч рублей

Жительницу Барнаула признали виновной в неуплате алиментов на содержание ее сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Изначально горожанку привлекли к административной ответственности и назначили ей обязательные работы. Однако затем нерадивая мать снова не погасила долги и не пыталась устроиться на работу или оформиться в качестве безработной.
Только за период с 2019 по 2020 год у женщины образовалась задолженность в размере более 100 тысяч рублей, а ее общий долг по алиментам превысил 800 тысяч.
Суд приговорил мать к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Свою вину осужденная признала в полном объеме.
Комментарии
Мясной, фас!!!
Даже не знаю, что сказать...
Даже не знаю, почему с такой зарплатой мамы у нее сына забрали. Зарабатывала неплохо, но сына не кормила?
Что-то непонятно, почему она 5% в пользу государства должна отдавать, а не в пользу ребенка как проценты за долг? И в итоге, ребенок получит свои деньги или нет, не написали.
Не раскрыта тема места исправительных работ, где за полгода можно получить 800 000 рублей ( 130 000 / месяц) для погашения задолженности перед ребёнком .
Вывод : решение суда не более,чем проформа, ребёнку деньги если и достанутся то крохи. Пошивом варежек много не заработаешь, к примеру.
Скаких хренов такие алименты если у нас средний класс это 17000р ?!?!?!?
2.09.2020 08:39
CALIBR
Дак ещё и самой надо есть, одеваться, лечиться, жкх платить.
Вот они два дедушки калибр и мясной, но какие они разные...Говорят мудрость приходит с годами, но к кому то она совсем не приходит.
Совсем люди не умеют уклоняться от алиментов. Поучились бы у моего бывшего мужа. Может адрес его сообщить, давая советы может хоть так деньги заработает.
Только за период с 2019 по 2020 год у женщины образовалась задолженность в размере более 100 тысяч рублей
а зачем она зарплату в ~33 тыс показала...
Если в новой семье есть дети, можно новой жене тоже подать на алименты, даже находясь в браке, чтобы первой жене меньше доставалось. Можно родителям подать на сына на алименты, чтобы первой жене меньше доставалось.
2.09.2020 08:50
- гость -
Чё мимо тебя прошла? Пичалька да?
...будучи трудоспособным человеком, намеренно официально не трудоустраивалась, на учет в Центр населения г.Барнаула в качестве безработного не вставала.
это что получается, ей по прожиточному уровню алименты посчитали...
...вину в совершенном преступлении признала в полном объеме.
что-то с головой у тетеньки не тово...
2.09.2020 09:25
- гость - Не катает, они делают по другому (судьи) они назначают % и + фиксированно до половины прожиточного минимума. А то что остается 2 семье, это по боку. И говорят с любовью в глазах, надо больше зарабатывать. Лучший вариант официальная зарплата по минималке и процент с нее ребенку. А все что от себя лучше ребенку самому платить.
2.09.2020 09:40
- гость -
У меня друган рассказывал как его знакомому 18000 фиксировано назначили , притом, что он работая в госконторе получает 17 с копейками и предоставил все документы на что было сказаны - ты врёшь и зарабатываешь больше, потому как я иду в магазин, ничё не купила а 5000 уже нету.
2.09.2020 09:47
месный
Друган другана рассказывал.....Месный признайся что это ты. Выйди из шкафа и признайся что был алименщиком.