На 77-м году жизни умер народный артист России Борис Клюев, передает РБК со ссылкой на пресс-службу Малого театра.
"Борис Владимирович, к сожалению, умер после болезни", – сообщили в театре.
Напомним, что в апреле 2018 года Клюев рассказал, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию "серьезной", но при этом в больницу ложиться не стал. В мае 2020 года врачи выявили у артиста рак легких.
Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944. После окончания школы поступил в Театральное училище имени Щепкина, а потом получил приглашение в Малый театр. За годы работы там артист сыграл более семидесяти ролей в театральных постановках.
В кино актер начал сниматься в 1968 году, еще будучи студентом. Одной из самых знаменитых работ Клюева стала роль графа Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Кроме того, он известен по роли шпиона Трианона в фильме "ТАСС уполномочен заявить..." и Майкрофта Холмса в серии фильмов о Шерлоке Холмсе.
С начала 1990-х годов активно снимался в сериалах. Самым известным телевизионным амплуа Клюева стала роль Николая Петровича Воронина в ситкоме "Воронины".
Комментарии
как жаль
А так же умерла Ирина Печерникова ,сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника". Сегодня ей исполнилось бы 75 лет.
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Упокой, Господи душу новопреставленного раба Твоего Бориса, прости ему вся согрешения его вольныя и невольныя, даруй ему Царствие Небесное и причастие вечных Твоих благих, и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение и сотвори ему вечную память.
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Египетская сила)))