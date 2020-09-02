В российских магазинах запретят фотографировать книги

Минпромторг РФ планирует запретить копирование и фотографирование печатных изданий в магазинах до покупки. Об этом сообщает ТАСС.
Положение прописано в проекте постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <...>". Документ поясняет, что данная мера направлена на защиту прав продавцов книг в связи с развитием современных технологий.
В Минпромторге также считают, что обязательное наличие книги жалоб и предложений у продавцов и администраторов устарело. Этот пункт хотят исключить из новой редакции правил розничной торговли.
Комментарии
Их еще кто-то покупает? Исключая учебники - тут лучше иметь именно книгу под рукой. Остальное - проще найти в электронном виде, пусть и за деньги. А платить минимум 500 рублей за одноразовое чтиво - это сильно на любителя.
Ну и сдувайте пыль со своих книг.
дбл
Не поможет.
Это правильна а то зайдут и сэлфятся на фоне книг штоб потом умнее выглядить а сами бараны баранами!
Это правильна а то зайдут и сэлфятся на фоне книг штоб потом умнее выглядить а сами бараны баранами!
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Ваш пост как иллюстрация.
Книга жалоб и предложений устарела?
Ну не знаю как в книжных магазинах, а вот в М-видео как не зайди - продавца консультанта не докричишься, стоят кучками лясы точат, смотрят на тебя телячьми глазами , улыбаются и не подходят. На кассе там же старший кассир лайка невоспитанная. В эльдорадо такого нет.
Ага! Встал и как давай пять томов фотографировать! Бред....
Я делаю иногда фото, чтоб с интернета выписать, разница обычно в 200-300 руб .
2.09.2020 11:27
Гость
Вот запретят фоткать книги и все разом кааак поумнеют!
Лола
Я делаю иногда фото, чтоб с интернета выписать, разница обычно в 200-300 руб .
Или сразу в электронном варианте прочитать, в 2 раза дешевле.
Или читаю фрагмент - не нравится - не покупаю (в электронном виде же)..
Реально - "одноразовое чтиво".
2.09.2020 12:15
- гость -
да!
Был недавно в Книжном мире на Социалистическом. Людей - ноль! Из уважения к продавцам купил, что мне интересным показалось. Сейчас в основном люди ходят по магазинам чтобы посмотреть на вещь, как она в реале смотрится и идут по интернету заказывать. Это же часовых магазинов касается.
2.09.2020 10:57
- гость -
Похоже вы хороших книжек даже не видели, только одноразовые
2.09.2020 10:57
- гость -
Ну если Донцову читаешь, то не стоит тратиться конечно...
Что -то не понял я в чём суть..... Ну нельзя сфотать, запомнить можно название/автора. Память плохая - записать...
2.09.2020 10:57
- гость -
Достоевский "Бесы" на Озоне печатное издание 150 руб. 600 стр. Шедевр по цене презервативов. в магазе не намного дороже
Книги сейчас много кто покупает, причем далеко не все любят в электронном виде, многие все равно предпочитают бумажный вариант. Но что-то сомневаюсь, что человек станет фотографировать в магазине книгу, с учетом того, что средний объем книги 300-350 страниц. Я иногда фотографирую названия и цены ни книги.
2.09.2020 13:41
Гость
Так речь то и не идет что книгу фотографируют постранично и потом читают. Фотографируют стеллаж а потом покупают на Литрессе или вообще скачивают бесплатно на Твирпиксе. Из-за этого и бомбит у бюрократов.