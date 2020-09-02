Коттедж в виде замка продают в Барнауле за 30 миллионов

Фото: avito.ru
В Барнауле на продажу выставили двухэтажный кирпичный коттедж общей площадью 477 квадратных метров. Объект продается на площадке "Авито".
Строение находится в поселке Пригородный в Индустриальном районе. Отличительная особенность дома – дизайн в виде замка с арочными окнами, широкой парадной дверью и кирпичными колоннами. Участок площадью 38 соток огорожен кирпичным забором, а гостей на входе встречают кованые ворота.
На первом этаже коттеджа расположились кухня-столовая, просторная гостиная с камином, санузел и гостевая комната, а на втором – четыре спальни и две ванных комнаты. На цокольном этаже разместилась бильярдная зона, спортивный зал, котельная и подсобные помещения.
На участке разбит плодоносящий сад, а кроме дома на нем находятся гараж, баня с комнатой отдыха и большая беседка. Стоимость недвижимости – 30 млн рублей.
Комментарии
Цыганина надо полагать знатная. А внутри наверное кровь фонтаном из глаз будет хлестать от злата, колон и статуй с конями?
почему лестница без ограждений? Сэкономили?
почему внутрь не пустили?