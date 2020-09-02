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Новости

Коттедж в виде замка продают в Барнауле за 30 миллионов

, ИА "Амител"
Площадь дома составляет почти 500 квадратных метров

Фото: avito.ru

В Барнауле на продажу выставили двухэтажный кирпичный коттедж общей площадью 477 квадратных метров. Объект продается на площадке "Авито".

Строение находится в поселке Пригородный в Индустриальном районе. Отличительная особенность дома – дизайн в виде замка с арочными окнами, широкой парадной дверью и кирпичными колоннами. Участок площадью 38 соток огорожен кирпичным забором, а гостей на входе встречают кованые ворота.

На первом этаже коттеджа расположились кухня-столовая, просторная гостиная с камином, санузел и гостевая комната, а на втором – четыре спальни и две ванных комнаты. На цокольном этаже разместилась бильярдная зона, спортивный зал, котельная и подсобные помещения.

На участке разбит плодоносящий сад, а кроме дома на нем находятся гараж, баня с комнатой отдыха и большая беседка. Стоимость недвижимости – 30 млн рублей.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.09.2020 13:19
АБОРИГЕН

Цыганина надо полагать знатная. А внутри наверное кровь фонтаном из глаз будет хлестать от злата, колон и статуй с конями?

2.09.2020 13:30
- гость -

почему лестница без ограждений? Сэкономили?

2.09.2020 13:50
- гость -

почему внутрь не пустили?

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