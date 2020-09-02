Пьяный водитель на "Лексусе" устроил серьезное ДТП в центре Барнаула

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 1 сентября на проспекте Комсомольском в Барнауле. В результате столкновения пострадала пассажирка одной из иномарок.
Предполагаемым виновником ДТП стал водитель "Лексуса", который сел за руль с явными признаками алкогольного опьянения. В ГИБДД отметили, что от освидетельствования 39-летний мужчина отказался.
По версии инспекторов, при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Honda и столкнулся с ним. После этого Lexus отбросило в Nissan, в котором находились две женщины. 41-летняя пассажирка иномарки пострадала. На месте происшествия ей оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
Комментарии
А может это не он за рулем был!
Да, после всего происходящего в стране, можно посудиться.
иномарка
))))
А зачем алкашню вообще спрашивать о желании или нежелании?
Алкаш он и есть алкаш. Спрашивать его ещё, права какие-то. Напился, сел за руль, влетел, отвечай.
Так это не водитель, это Лексус виноват.