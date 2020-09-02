Бийчанин украл 450-летнюю икону стоимостью 1 миллион

Житель Бийска украл со съемной квартиры две иконы, стоимость одной из которых может составлять около 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В дежурную часть отдела полиции "Заречье" обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что с ноября прошлого года сдавала 36-летнему бийчанину свой дом, в одной из комнат которого хранила две иконы. Она сразу предупредила арендатора, что семейные реликвии трогать нельзя.
В августе этого года хозяйка дома решила проверить имущество и увидела, что иконы пропали. Мужчина объяснил, что отдал их на время родственникам и обещал вернуть на место. Однако вскоре бийчанин съехал, а женщина обратилась в полицию.
По ее словам, одному из образов святых около 450 лет и его стоимость составляет порядка 1 млн рублей, стоимость второго – около 100 тысяч.
Как установили полицейские, квартиросъемщик сдал реликвии в антикварную лавку за тысячу с небольшим рублей из-за финансовых сложностей. Полученные деньги он потратил на продукты питания.
Подозреваемый признал свою вину и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а полиция назначила экспертизу для установления точной стоимости икон.
Комментарии
а бабка налоги платила со сдачи комнаты?
по правилам нашего правосудия, дать ей пару лет условно - она и про иск забудет!
Полюбить - так королеву, своровать - так миллион...
2.09.2020 13:23
- гость -
"а бабка налоги платила со сдачи комнаты?"
Вот такие осведомленные юристы и заведут нас в тупик!
мы давно в тупике