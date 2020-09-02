Глава Национального родительского комитета и член комитета Общественной палаты Ирина Волынец предложила отменить имущественный налог для многодетных семей до совершеннолетия младшего ребенка. Инициативу она уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину, передает RT.
Волынец объяснила, что на сегодняшний день льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете. Налогом не облагается площадь 10 квадратных метров для комнаты, 20 – для квартиры и 50 – для частного дома.
Глава комитета считает такие меры недостаточными, поскольку многодетные семьи все равно платят налог и эти платежи могут сильно бить по бюджету большой семьи. Общественница уверена, что отмена станет дополнительной поддержкой для родителей и поспособствует росту количества многодетных семей в стране.
Комментарии
У меня налог на имущество 2 тысячи - побегу рожу еще пару тройку детей.
сэкономлю!!!
эта замануха уже не прокатит. пройдут сейчас выборы и никаких скощух не будет. пиарятся ребята таким образом, только и всего
Платил налог на квартиру 300 рублей, сейчас насчитали 3500 рублей, а почему не 10000. Везде три шкуры дерут, а платить нормальную зарплату никто не хочет, да и с рабочими местами проблема.
Стимул?! Оборжаться (или оброжаться ). Работу дайте и платите за нее нормально.