Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 2020 года останется на уровне прошлого года. Такой прогноз 2 сентября в ходе пресс-конференции дал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, отвечая на вопрос amic.ru.
На данный момент информация за период с января по август пока не опубликована, поэтому министр сослался на статистику за семь месяцев. Согласно ей, ИПП в Алтайском крае немного снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%.
Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида, обратив внимание на неравномерное развитие отдельных отраслей.
В частности в "минус" сработали транспортное машиностроение, легкая промышленность (особенно заметно просел выпуск одежды – невостребованной в ходе самоизоляции), а также энергетика (из-за теплой зимы), напомнил общеизвестные факты министр.
Более удачно в этот отрезок сработали такие сферы, как добыча полезных ископаемых, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов, а также обрабатывающие производства.
Вместе с тем Химочка заметил, что производственные цепочки, нарушенные весной, постепенно восстанавливаются.
Кроме того, в настоящее время нет сведений, что крупные предприятия намерены сократить своих сотрудников. По словам Вячеслава Химочки, ранее о подобном сценарии размышляло руководство Моторостроительного завода. В частности, из занятых здесь 200 человек планировалось освободить около 80. Однако сейчас угрозы увольнения нет. Совместно с управлением по труду и занятости населения удалось найти компромисс, предприятию оказали помощь в рамках господдержки и больше о сокращении штата речи не идет, резюмировал министр промышленности и энергетики Алтайского края.
Комментарии
В частности в "минус" сработали...а также энергетика (из-за теплой зимы)
вот это я понимаю, а ежели еще и будем энергосберегать, так вообще наступит колапс...
только повышение тарифов спасет россиянскую энергетику)))