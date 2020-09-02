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Плюс-минус около нуля. Алтайской промышленности предрекли стагнацию в 2020 году

, ИА "Амител"
Главная причина – экономические последствия, вызванные коронавирусом
Фото: tis-steel.ru

Фото: tis-steel.ru

Индекс промпроизводства (ИПП) в Алтайском крае по итогам 2020 года останется на уровне прошлого года. Такой прогноз 2 сентября в ходе пресс-конференции дал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, отвечая на вопрос amic.ru.

На данный момент информация за период с января по август пока не опубликована, поэтому министр сослался на статистику за семь месяцев. Согласно ей, ИПП в Алтайском крае немного снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 99,6%.

Вячеслав Химочка списал это на экономические последствия ковида, обратив внимание на неравномерное развитие отдельных отраслей.

В частности в "минус" сработали транспортное машиностроение, легкая промышленность (особенно заметно просел выпуск одежды – невостребованной в ходе самоизоляции), а также энергетика (из-за теплой зимы), напомнил общеизвестные факты министр.

Более удачно в этот отрезок сработали такие сферы, как добыча полезных ископаемых, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов, а также обрабатывающие производства.

Вместе с тем Химочка заметил, что производственные цепочки, нарушенные весной, постепенно восстанавливаются.

Кроме того, в настоящее время нет сведений, что крупные предприятия намерены сократить своих сотрудников. По словам Вячеслава Химочки, ранее о подобном сценарии размышляло руководство Моторостроительного завода. В частности, из занятых здесь 200 человек планировалось освободить около 80. Однако сейчас угрозы увольнения нет. Совместно с управлением по труду и занятости населения удалось найти компромисс, предприятию оказали помощь в рамках господдержки и больше о сокращении штата речи не идет, резюмировал министр промышленности и энергетики Алтайского края.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

2.09.2020 15:43
- гость -

В частности в "минус" сработали...а также энергетика (из-за теплой зимы)

вот это я понимаю, а ежели еще и будем энергосберегать, так вообще наступит колапс...
только повышение тарифов спасет россиянскую энергетику)))

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