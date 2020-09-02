Объем инвестиций в Алтайском крае вырос на 15%

В период с января по июнь 2020 года объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае составил 41,8 млрд рублей (рост в отношении к прошлому году – 15%). Инвестиции по крупным и средним предприятиям выросли на 16,8%, сообщает РИА "Новости".
42,3% от всех инвестиций направлено на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозинвентарь. Капитальные вложения в здания, сооружения и расходы на улучшение земель составили 31,6%. На строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено 21,3%.
Отмечается, что объем инвестиций в добычу полезных ископаемых увеличился в 1,6 раза, строительство – в 1,8 раза, здравоохранение и предоставление социальных услуг – в 1,8 раза, сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство – на 26,3%, обрабатывающие производства – на 11,5%, производство пищевых продуктов – на 23,8% и напитков – на 41,8%.
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