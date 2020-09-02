В Барнауле горячую воду отключат почти в 40 домах, трех детсадах, школе и больнице

С 9:00 3 сентября до 18:00 4 сентября в Барнауле отключат горячую воду в 39 домах, трех детских садах, одной школе и одной больнице, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании.
В это время рабочие врежут тройник магистрального трубопровода. Без ресурса останутся объекты по улицам Веры Кащеевой, Гущина, Кавалерийской, Монтажников и Попова.
Подробную карту отключений можно увидеть ниже.
Напомним, что до 9:00 3 сентября без горячей воды остается 21 многоквартирный дом по улицам 50 лет СССР, Георгиева, Фурманова, Рылеева и на Павловском тракте. Специалисты ведут монтаж компенсаторов центрального теплового пункта на улице Георгиева, 40, и работы на тепловой сети возле дома № 51а по ул. Власихинской.
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