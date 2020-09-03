Netflix подстроит свой сервис для российских пользователей

Российским пользователям сервиса Netflix станут доступны субтитры, озвучка на русском языке и оплата в рублях. Об этом сообщает РБК.
Оператором сервиса в России станет Национальная медиагруппа. Об этом изданию рассказала генеральный директор компании Ольга Паскина.
"Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России", – отметила она.
Источник издания, знакомый с планами сторон, добавил, что своей платформы Netflix на территории России не будет. Локализацию представят отдельным интерфейсом на русском языке, где будет доступна русская озвучка и оплата в рублях.
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