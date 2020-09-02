Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь первым замминистра культуры

Старшая дочь Рамзана Кадырова, 21-летняя Айшат, назначена на должность первого замминистра культуры Чечни. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram.
"Друзья, Айшат Кадырова назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики. Искренне поздравляю ее с очередным важным событием в жизни", – написал Кадыров.
Ранее Айшат возглавляла дом моды Firdaws, который основала ее мать. По словам Кадырова, перед назначением дочери он советовался с главой республиканского Минкульта.
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