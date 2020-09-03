В Алтайском крае строят дороги к фермам и селам

2 сентября замначальника "Алтайавтодора" по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов проверил ход работ на подъезде к крестьянско-фермерскому хозяйству Юрия Миллера в Калманском районе. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, вопросов у него не возникло.
Строганов отметил, что на объекте обустроили и укрепили верхний слой земляного полотна цементом, а само покрытие будет в щебеночно-песчаном исполнении. Также на объекте предусмотрены водоотводные канавы большой площади, чтобы не допустить размыва откосов из-за крутого подъема.
По словам Юрия Миллера, хозяйство которого выращивает крупный рогатый скот и зерновые культуры, около дороги находятся предприятия, куда регулярно подъезжает техника. Кроме того, рядом расположены дома жителей села Бураново – они также пользуются трассой.
В 2020 году работы по строительству подъездов к фермам и селам осуществляются на 13 объектах в разных районах Алтайского края. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили порядка 476 миллионов рублей, 188 миллионов из которых – федеральные деньги. Дороги сдадут в эксплуатацию в октябре.
Комментарии
Это здорово. Есть дорога, есть жизнь.
укрепили верхний слой земляного полотна цементом
Это как?
Щебеночно-песчаное исполнение - это действительно достойный уровень великой державы.