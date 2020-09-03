Камера, мотор! Шукшинский кинофестиваль открыли в Барнауле в "коронавирусном" формате

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Больше камер, чем людей: так прошло открытие XXII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Из-за коронавируса фестиваль впервые проходит в особом формате, без массовых мероприятий и красной ковровой дорожки. 2 сентября в Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова прошла трансляция торжественной церемонии открытия, которую могли посмотреть все желающие на телеканалах "Катунь 24" и "ОТР".
3, 4 и 5 сентября на трех площадках краевой столицы состоятся показы фильмов конкурсной программы. Зрителей ждут в парке "Барнаульская крепость", Парке спорта Алексея Смертина и в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. В связи с действующими ограничениями на просмотры фильмов приглашают не более 50 человек. Наличие маски обязательно.
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