Продажи на "Авито" и "Юле" обложат налогом

Продажи подержанных вещей через онлайн-сервисы "Юла" и "Авито" хотят обложить налогом по ставке 13%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на заявление Минфина.
Как рассказали в министерстве, сейчас законодательство не возлагает на социальные сети и электронные платформы, через которые люди продают вещи, функции налоговых агентов. Поэтому такие площадки не могут уплачивать налог из средств пользователей, и продавец сам отвечает за налогообложение таких доходов.
Согласно подсчетам аналитиков, если государство ужесточит контроль за уплатой налога с продаж на "Авито" и "Юле", то госбюджет дополнительно обогатится на 80 млрд рублей в год.
Однако эксперты считают, что попытка собирать налоги с доходов от продажи подержанных вещей может быть неудачной. В этом случае многие пользователи просто перестанут пользоваться такими сервисами либо начнут договариваться о сделках напрямую.
Комментарии
Дождь скоро пойдет...
Минфин, народ дождем без налогов пользуется, непорядок!
Вообще с этих вещей давно уже уплачен налог. Если хотят обложить другим, то пусть вернут тот.
Я, заплатив подоходный налог с зарплаты купил вещь, которую потом решил продать, должен еще платить? Да вы не ах..ли???
идиоты... просто продав товар, я, при снятии товара с продажи, буду указывать "прочие причины" и все
хотят обложить налогом по ставке 13%
если это типа ндфл, то недоработка - надобно еще и 20% ндс накинуть )))
совсем охренели
Минфин и не планировал даже...
Уже давно опровергли. Брехня это! А эксперты уже отметились!
Разгонять нужно наши СМИ, с огромным удовольствием раздувающие провокационные слухи.
17:05
May be i,m Leo
Уже давно опровергли. Брехня это! А эксперты уже отметились!
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Где опровергли? Кто опроверг?
3.09.2020 17:10
- гость -
Поверьте, эти слухи не "из воздуха" берутся! Значит чиновники этот вопрос уже обсуждали...
3.09.2020 17:10
- гость -
Лучше ужесточить ответственность за фейки,вплоть до уголовной.