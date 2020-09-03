В Алтайском крае ревнивец поджег возлюбленную в день ее рождения

Праздничное застолье в день рождения обернулось для жительницы Третьяковского района сильными ожогами, которые едва не привели к смерти, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в марте 2020 года. Сожитель во время торжества устроил скандал на почве ревности. В гневе он вышел из комнаты, а вернулся уже с канистрой бензина.
Гостей покинуть дом долго убеждать не пришлось. Когда возлюбленные остались наедине, мужчина разлил легковоспламеняющуюся жидкость по полу и поджег ее, после чего покинул строение.
Жизнь женщины удалось спасти только благодаря своевременно вызванной гостями бригаде скорой помощи. Они госпитализировали потерпевшую с ожогами 70% тела.
Расследование уголовного дела против 38-летнего селянина завершено. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Ревнивцу грозит до 15 лет лишения свободы. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.
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