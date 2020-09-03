Реконструкция одной из главных транспортных артерий Барнаула — улицы Попова — завершена на 70%. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, которое состоялось на месте работ. В мероприятии приняли участие представители администраций города и Индустриального района, а также подрядчики.
"Работы на объекте ведутся согласно установленному графику, движение по перекрытым участкам также было открыто вовремя. Сейчас подрядная организация перешла к работам по нечетной стороне Попова, на сегодня комплексно запланированный объем работ завершен на 70%", — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.
Сейчас на Попова обустраивают заездные карманы для общественного транспорта, посадочные площадки, устанавливают бордюрный камень, асфальтируют тротуары, укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Все работы на Попова, которые выполняются в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", должны завершиться до 1 октября 2020 года, пишет пресс-центр мэрии.
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