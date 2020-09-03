Жителей Алтайского края предупреждают о грозах, ливнях и граде

В Алтайский край идут грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России призывает население соблюдать правила безопасности.
Согласно данным синоптиков, сложные погодные условия прогнозируются в отдельных районах вечером 3 сентября и сутки 4 сентября.
Ожидаются дожди, грозы и град, а на юге и востоке – ливни. Также усилится ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 22 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.
При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушения плохо закрепленных конструкций и падения деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.
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