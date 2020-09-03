Главные "Стрижи" прилетели в Барнаул

Глава Барнаула Вячеслав Франк встретился с командирами пилотажной группы "Стрижи", которые 3 сентября прибыли в Барнаул в связи с подготовкой к 290-летию города, сообщает пресс-служба мэрии.
Заместитель командира войсковой части по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин и начальник службы планирования и организации показов авиационной техники, майор Сергей Божков сообщили, что они уже провели совещание с руководством барнаульского аэропорта и обсудили вопросы безопасности и технические возможности.
"Рады вновь оказаться в вашем городе. Барнаул – красивый современный город, здесь живут отзывчивые люди. С огромным удовольствием примем участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города", — сообщил Осяйкин.
Он также отметил, что помимо подготовки к авиашоу, участники группы планируют провести ряд встреч с воспитанниками военно-патриотических и военно-спортивных школ.
Во время встречи Вячеслав Франк заявил, что несмотря на связанные с коронавирусом ограничения, Барнаул готовится к празднованию юбилея. Градоначальник выразил уверенность, что выступление "Стрижей" несомненно станет одним из самых зрелищных и запоминающихся событий, на которое придут "не только горожане, но и жители близлежащих районов".
Празднование 290-летия Барнаула состоится 19 сентября. В этот день в числе торжественных мероприятий планируется шоу авиационной группы "Стрижи", в котором поучаствуют семь самолетов МИГ-29 и 18 человек летного состава.
Накануне, 18 сентября, запланированы тренировочные полеты на акваторией Оби в районе речного вокзала. Ожидается, что летная группа прибудет в Барнаул уже 16 сентября.
В последний раз пилотажная группа "Стрижи" выступала на Дне города в 2015 году.
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